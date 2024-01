Vanhaezebrouck zet verdediging op scherp: "Zulke fouten kunnen zelfs niet in eerste provinciale"

Domme fouten achterin, te veel gemiste kansen voorin. Dat was de samenvatting van coach Hein Vanhaezebrouck na de eerste thuisnederlaag van AA Gent dit seizoen. "We wisten dat het er zat aan te komen en we betalen het gewoon cash", zegt hij.

"Het was voor iedereen duidelijk dat we de betere ploeg waren", zei Hein Vanhaezebrouck . "We hadden de meeste controle, de meeste acties, de meeste kansen..."

Toch wees Hein Vanhaezebrouck niet alleen naar zijn defensie. "We waren ook niet efficiënt genoeg", opperde hij. "De fouten achterin kosten ons punten, maar de fouten voorin zorgen ervoor dat we niet scoren."

"Dit is zuur voor de groep, maar we mogen niet vergeten naar onszelf te kijken. We moeten scherper zijn voorin en de kansen afmaken. De keeper kwam wel een paar keer goed tussen, maar we knallen soms ook recht op hem."

Voor Vanhaezebrouck komt zo zijn grote vrees uit: de afwezigheid van Hong, Tissoudali en Watanabe en de verkoop van Fofana en Gift Orban wegen door.

"We wisten dat het er zat aan te komen en we betalen het gewoon cash", aldus de Gent-coach.

"Tegen Club Brugge laten we nog leuke dingen zien. Maar als je de doelpunten ziet die we slikken, dan was dit een beetje waarvoor we vreesden."