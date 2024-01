Geplaagd Antwerp herleeft door triomftocht op Gouden Schoen: "We zijn hier om te blijven"

Gouden Schoen én doelpunt van het Jaar voor Toby Alderweireld, Doelman van het Jaar voor Jean Butez, Belofte van het Jaar voor Arthur Vermeeren en Coach van het Jaar voor Mark van Bommel: het Gala van de Gouden Schoen werd een clean sweep voor Antwerp.

Het was dan ook een trotse CEO Sven Jaecques die een dag later de pers mocht toespreken. Hij greep het moment aan om een boodschap naar de concurrentie te sturen.

"Gisteren heeft duidelijk gemaakt dat Antwerp op de kaart staat, maar in deze woelige tijden wil ik ook dit benadrukken: we zijn hier om te blijven en te blijven groeien."

Jaecques verwijst uiteraard naar de recente berichten over financiële moeilijkheden, gelinkt aan de crisis die het Ghelamco van eigenaar en voorzitter Paul Gheysens doormaakt.

"Het is misschien niet populair momenteel, maar ik wil ook de familie Gheysens bedanken", ging de CEO voort. "Wat zij gedaan hebben - Paul op kop - is schitterend geweest voor deze club. Al dit succes hebben we te danken aan het feit dat zij ons in 2015 van het faillissement hebben gered."

Ook die andere persona non grata werd niet vergeten. "Door de bekende omstandigheden is Marc Overmars hier niet aanwezig (hij is geschorst door de FIFA, red). Maar hij is mee de architect van dit succes. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij gedaan heeft en nog doet."