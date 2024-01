Bondscoach met Belgische roots na 1 Afrika Cup-match ontslagen na Marokko te beschuldigen van matchfixing

Nog vooraleer de Afrika Cup goed en wel begonnen was, is Tanzania zijn bondscoach Adel Amrouche al kwijt.

Amrouche is een oude bekende voor het Belgische voetbal. Hij speelde als voetballer jarenlang bij La Louvière en was na zijn carrière ook actief als technisch en sportief directeur bij FC Brussels en Union. Amrouche is ook in bezit van een Belgisch paspoort.

De laatste jaren was hij bezig met een stoelendans als trainer in Afrika, maar ook zijn laatste job als bondscoach van Tanzania was van korte duur. Voor de eerste groepswedstrijd tegen Marokko beschuldigde hij zijn tegenstander van corruptie en matchfixing.

De Marokkaanse bond bepaalt op dit moment wat er in het Afrikaanse voetbal gebeurt", klonk het. "De laatste wedstrijd werden we nog verplicht om 's avonds te spelen terwijl we 's middags wilden spelen en ze beslissen ook wie hun scheidsrechters zijn. Wij zijn slechts toeschouwers geworden."

De uitspraken schoten in het verkeerde keelgat bij Marokko, dat een klacht neerlegde bij de Afrikaanse bond. Zo voelde ook Tanzania zich genoodzaakt om zich te distantiëren van zijn trainer.

Eerst werd Amrouche nog geschorst voor acht wedstrijden en moest hij een geldboete ophoesten van een slordige 10.000 euro, maar vandaag besliste Tanzania ook nog eens om zijn trainer aan de deur te zetten.