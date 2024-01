Ook de jonkies van de Red Lions dromen van Parijs: "Moeilijk uit te leggen wat het voor mij zou betekenen"

vr 19 januari 2024 10:57

De Red Lions teren op een kern van spelers die bulkt van ervaring, maar ook de jongeren dragen hun steentje bij. Sporza sprak op het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia met Thibeau Stockbroekx en Arno Van Dessel, die allebei luidop dromen van de Olympische Spelen. "Het is fantastisch om in deze groep te kunnen groeien", klinkt het.

Met zijn 20 lentes is Herakles-speler Arno Van Dessel de benjamin van de Red Lions-selectie in Valencia. De jonge middenvelder hoopt zich vandaag tegen Zuid-Korea meteen te plaatsen voor de Olympische Spelen. "We zijn naar hier gekomen voor een olympisch ticket en dat kunnen we vrijdag winnen. Naar deze halve finale hebben we toegewerkt", vertelt Van Dessel aan Sporza. "Tegen een niet-Europees land is het altijd anders spelen", is hij op zijn hoede. "Zuid-Korea heeft met zijn centrale verdediger ook een heel goeie strafcorner. Dat is een groot gevaar. Maar we geloven in onszelf. Ik denk dat we sterk genoeg zijn om dat ticket binnen te halen."

Zuid-Korea heeft met zijn centrale verdediger een heel goeie strafcorner. Dat is een groot gevaar. Arno Van Dessel

Voor de 20-jarige Van Dessel is dit al zijn tweede toernooi met de Red Lions. Vorige zomer tekende hij ook al present op het EK. "Je plaats vinden in die groep gaat in stappen, maar eenmaal je zo'n toernooi hebt meegemaakt, voel je je wel echt deel van die groep. Ik heb met iedereen een goeie verstandhouding." "Er zijn veel spelers waar ik heel veel van kan leren en ook met de coach heb ik veel gesprekken over het spelletje." Net als iedereen hoopt ook Van Dessel er deze zomer bij te zijn in Parijs. "Maar we zijn er nog niet. Hopelijk kan ik vrijdag een goeie prestatie leveren en de komende maanden ook in de Hockey Pro League, om zo mijn plaatsje in de olympische selectie af te dwingen."

Thibeau Stockbroekx: "Minder evident dan het lijkt"

Hoewel de naam Stockbroekx bekend in de oren klinkt wanneer het over hockey gaat, is Thibeau Stockbroekx nog relatief nieuw bij de Red Lions. "Mijn achterneef Manu heeft heel lang bij de nationale ploeg gezeten. Onze familie zit in de hockeywereld", lacht de aanvaller van de Nederlandse club Oranje-Rood. Stockbroekx kon dit kwalificatietoernooi al 3 keer scoren. "Dat is heel leuk, maar daarvoor heb je natuurlijk ook een goed team nodig om daar de bal te krijgen. We hebben veel spelers die kunnen scoren, dat is alleen maar goed voor het team." "Als jonge kerel is het wel heel fijn om in het beste team van de wereld te komen. Dat is voor mij een kinderdroom die ik heb kunnen realiseren. Je kunt hier als jonge speler zoveel leren en dat probeer ik elke dag te doen."

Ik weet dat de buitenwereld denkt dat het allemaal wel zal lukken, maar het is niet altijd zo evident als het lijkt. Thibeau Stockbroeckx

De Red Lions hebben nog één overwinning nodig om zeker te zijn van het felbegeerde olympische ticket. "Ik weet dat de buitenwereld denkt dat het allemaal wel zal lukken, maar het is niet altijd zo evident als het lijkt. We moeten ons elke keer opnieuw heel goed voorbereiden", klinkt het. "Zuid-Korea is een lastige tegenstander die heel hard zal verdedigen en zal proberen ons pijn te doen op de counter. Wij moeten proberen op voorsprong te komen, zodat zij ook moeten komen." Mocht het toch mislopen tegen Zuid-Korea is er nog altijd de match om de 3e plaats. Maar zover wil Stockbroekx het niet laten komen. "Want dan komt er wel heel veel druk op die match. Laten we hopen dat we het meteen afmaken en dan kunnen we gaan vieren. De Spelen zijn een kinderdroom. Het is moeilijk uit te leggen wat het zou betekenen voor mij."