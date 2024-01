Ruben en Paul kloppen de modder van hun laarzen na het BK: "Zo terugkomen na ziekte, dat is memorabel"

zo 14 januari 2024 18:09

De medailles zijn uitgedeeld op het BK veldrijden, de laatste tonen van de Brabançonne hebben geklonken in Meulebeke. Hoe blikken commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers terug op de strijd bij de mannen?

De heropstanding van Iserbyt: "Memorabel"

Ruben Van Gucht: "Eli Iserbyt is voor de eerste keer Belgisch kampioen geworden, Paul. De ban is gebroken. Hoe kijk jij terug op de wedstrijd?" Paul Herygers: "Iserbyt was heel goed aan het seizoen begonnen, maar dan: een klop van de hamer. Om daar in 2 weken tijd in vol seizoen uit te komen, dan vind ik dit een vrij memorabele titel." Ruben: "Leg eens uit aan niet-renners hoe moeilijk het is om op zo korte tijd een goed niveau te halen na ziekte?" Paul: "Normaal vreten ze je op. Dat kom je niet te boven. Maar er zijn er nog zo, kijk maar naar Michael Vanthourenhout. Eli zal als enige geweten hebben dat Michael ook ziek is geworden. Dat hij op de pot zat met buikgriep. En daar zal Eli beter van geworden zijn, want hij was zijn grote uitdager. Met dat houvast moest hij het doen." Ruben: "Had het scenario eigenlijk anders geschreven kunnen worden? Kon iemand anders aanspraak maken op deze titel?" Paul: "Achteraf bekeken niet. Iserbyt was al een heel jaar de beste van de Belgen, die op bepaalde momenten de groten kon volgen. Ik denk dat hij vandaag de enige was die die koers naar zijn hand kon zetten." Ruben: "Zou het misschien zonder die herstelperiode niet gelukt geweest zijn?" Paul: "Dat zijn natuurlijk 'als en indien'-vragen. Er zijn zoveel verhalen geschreven vandaag. Joran Wyseure, bijvoorbeeld. Wie had die op de 2e plaats verwacht? Had die zijn seizoen ook anders moeten indelen? Had hij zich meer op dit BK moeten focussen? Maar ik denk dat de juiste man ermee gaan lopen is." Ruben: "Is Wyseure een man die op termijn - wanneer Van der Poel en Van Aert er niet bij zijn - 10 crossen per jaar kan winnen?" Paul: "Zolang er een Van der Poel of Van Aert meerijdt, kun je het schudden. Als je die tegenkomt in je carrière zit je in een benarde situatie. Maar Wyseure is wel een man voor de toekomst. Hij kan op termijn in het spoor van een Vanthourenhout of Iserbyt komen. Over een viertal jaar of zo. En tot dan kan hij af en toe flitsen laten zien. Vooral dan in de zware, koude en natte crossen." Lees voort onder de 'gerelateerde artikels'

Wat met Nys en Sweeck?

Ruben: "Thibau Nys heeft een degelijke cross gereden, maar reed hij ook verstandig?" Paul: "Ik denk het wel. Hij is er niet klaar voor om een hele cross op kop te rijden. Maar hij heeft dat in zich. Als je mij vraagt wie de volgende is die een grote cross zal winnen, dan zeg ik: Nys. Wyseure zal daar wat meer tijd voor nodig hebben, net als een Emiel Verstrynge (de kampioen bij de beloften, red)." Ruben: "Het lijkt er wel op dat ze in het duister tasten wat de oorzaak is van die terugval. Hij heeft nooit dat niveau meer gehaald." Paul: "Thibau kan beter nu even zijn vingers in zijn oren steken, maar ik vraag mij af: is er wel een terugval geweest? Zijn de anderen niet een tikkeltje beter geworden en heeft hij zich daar op verkeken? Alleen Nys hebben we tijdens het wegseizoen de armen in de lucht zien steken. Sweeck, Iserbyt en co niet. Ik denk dat hij gelanceerd was na die zomer. Maar Nys heeft zijn leeftijd mee. Pas over 2 jaar kunnen we zeggen of hij is zoals zijn vader." Ruben: "Is hij niet te veel een speelvogel momenteel? Wat doe hij doorheen de week allemaal?" Paul: "Het is een halve teppen. Wie gaat er nu tijdens een interview weg om zijn maat te omhelzen, die net Belgisch kampioen bij de clubteams is geworden. Ik zou dat nochtans graag gedaan hebben, maar ik had dat niet. Maar hij ... daar kunnen ze allemaal een puntje aan zuigen. Op termijn moet die speelvogel wat weg, maar hij is wel een zegen voor de pers."

Heeft Nys echt een terugval gekregen? Of zijn de anderen gewoon een tikkeltje beter geworden? Paul Herygers