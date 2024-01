Favoriet of niet? De 4 grootste kandidaten voor het BK gewikt en gewogen

Gezocht en niet gevonden. Wie is nu de topfavoriet voor het BK in Meulebeke zondag? Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Laurens Sweeck: ze maken allemaal kans, maar niemand steekt er bovenuit. Lees hier de plus- en minpunten van de 4 topkandidaten voor de Belgische titel.

Voor zijn inspectie in Meulebeke had Michael Vanthourenhout zijn Belgische trui nog eens uit de kast gehaald.

De visie van bondscoach Sven Vanthourenhout: "Eli Iserbyt is zonder twijfel de beste Belg van het seizoen, de meest regelmatige."

"Hij heeft ervoor gekozen om voor elk klassement te strijden en dat is ook supergoed gegaan, tot hij ziek is gevallen. Die ziekte zal toch voor twijfel gezorgd hebben. Hij was een vat vol zelfvertrouwen, maar hij is beginnen te wankelen. Is hij nu weer stabiel?"

"Als het straks begint te dooien, zal het na de vriestemperaturen van deze week heel glibberig worden in Meulebeke. Dat is dan echt iets voor de mannen met veel techniek, zoals Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en waarom niet Niels Vandeputte."

"Ik verwacht dat het een spannende strijd wordt tot het einde. Vanwege het parcours, maar ook omdat er niemand bovenuit steekt. Ze hebben allemaal troeven om op tafel te gooien, maar ze hebben ook allemaal al een kras op hun carrosserie."