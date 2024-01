Pauwels Sauzen-Bingoal start BK met 2 topfavorieten: "Iserbyt zou de meest verdiende winnaar zijn"

Hoe dat komt? "Op kampioenschappen wil ik winnen. Als het dan anders uitdraaide, liet ik al sneller mijn hoofd hangen. Dat is dit jaar anders: ik vecht langer voor een ereplaats. Hopelijk helpt dat om een medaille of wie weet de Belgische trui mee te pakken."

"Het zal gokken zijn op een goede dag", geeft hij toe. "Ik hecht veel belang aan een Belgische titel. Dat wil ik in mijn carrière wel nog behalen, dus daarom is het jammer dat ik net een iets mindere periode heb."

Eli Iserbyt leek dit seizoen de uitgesproken favoriet, tot hij door ziekte werd geveld. In Zonhoven heeft hij zichzelf wel al "positief verrast", maar het blijft afwachten hoe goed hij zondag al hersteld is.

De steun van Mettepenningen heeft Iserbyt in elk geval. "Hij zou de meest verdiende winnaar zijn", oppert hij.

"Hij geeft elke week het beste van zichzelf. Hij heeft de Superprestige al binnengehaald, hij is leider in de Wereldbeker, hij is de nummer 1 op de UCI-ranking... Hij is gewoon de meest constante renner."

Maar in een kampioenschap kan alles gebeuren, beseft Mettepenningen. Daarom hebben ze met titelverdediger Michael Vanthourenhout nog een kanshebber achter de hand. "Hij kent ups en downs, maar staat er wel steeds op de grote momenten", aldus de teammanager.

Wat is zijn geheim? Want ook op het EK sloeg Vanthourenhout weer toe. "Je moet kunnen omgaan met de druk", zegt de Europese kampioen. "Je moet zo relaxed mogelijk aan de start komen."

En druk voelt Vanthourenhout niet meer met de Europese trui al in zijn kleerkast. "Dat zorgt al voor wat rust voor volgend jaar. Bij mij kan het alleen maar mooier worden."

Gunt hij Iserbyt dan een Belgische titel? "Een 1-2 met de ploeg zou een droomscenario zijn. Het zou het mooiste zijn als iemand van de ploeg wint", besluit Vanthourenhout.