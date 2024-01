Biljartlegende Raymond Ceulemans ziet kleinzoon Peter eerste Belgische titel driebanden veroveren

De finale van het BK driebanden multidisciplines lokte biljartlegende Raymond Ceulemans naar Blankenberge. Hij zag er zijn kleinzoon Peter om de titel strijden tegen Roland Forthomme.



Forthomme had in zijn halve finale afgerekend met elfvoudig kampioen Eddy Merckx, met een fameus gemiddelde van 2,857.

Maar in de finale kon de 43-jarige Ceulemans snel een kloofje slaan. Forthomme, Belgisch kampioen in 2009 en 2013, had blijkbaar al zijn pijlen al verschoten tegen Merckx, want hij miste te veel kansen en kon de kloof nooit meer dichten. Eindstand: 40-25.

"Ik ben superblij met deze titel", zei een geëmotioneerde Ceulemans. "Mijn familie heeft mij altijd 100% gesteund. Het is fantastisch dat mijn grootvader dit nog mag meemaken."

Ceulemans geloofde er enkele jaren geleden niet meer in dat hij in de voetsporen van zijn opa zou kunnen treden. "Maar de coronaperiode heeft mij goed gedaan. Toen had ik tijd om te herbronnen."

"Twee jaar geleden stond ik al in de finale, maar de voorbije twee jaar heb ik enorm veel vorderingen gemaakt. Ook tegen de concurrentie in het buitenland kan ik nu mijn mannetje staan."