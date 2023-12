Zdenek Stybar richt eenmansploeg op en hangt op het WK veldrijden definitief zijn fiets aan de haak

Vanaf morgen, in Baal, snijdt Zdenek Stybar zijn laatste weken als profrenner aan. De 38-jarige Tsjech zal dat doen in de kleuren van zijn eigen eenmansploeg. Op het WK veldrijden op 4 februari zal Stybar voor eigen volk een punt achter zijn carrière zetten.

Zdenek Stybar was dit najaar al bezig aan zijn afscheidstournee op de weg in China en Hongkong.

Na een oneerlijke strijd met blessures kreeg de 38-jarige Tsjech geen contractverlenging van zijn team Jayco-AlUla.



Eventjes was Stybar nog in gesprek met een Tsjechisch team om toch nog een jaartje in het peloton te blijven, maar de samenwerking komt er niet.

Stybar heeft zijn wielerpensioen gepland op zondag 4 februari, waar hij op het WK veldrijden in Tabor (Tsjechië) voor het laatst een rugnummer zal opspelden.

Omdat Stybar vanaf 1 januari niet meer met het shirt van Jayco-AlUla mag rijden, heeft hij een eenmansploeg opgericht.

In Baal zal hij morgen al een eerste keer te bewonderen zijn in het wit-zwarte shirt met de naam Stybar erop. Op een Ridley-crossfiets zal de drievoudige wereldkampioen cyclocross dan door de modder ploegen.

"Voor Zdenek betekent het een terugkeer naar de roots, want Ridley is de fiets waarop hij zijn grootste successen heeft geboekt", klinkt het in een persbericht.