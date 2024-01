Met een anekdote van Wout van Aert: Noorse neoprofs Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet dromen groots

ma 15 januari 2024 08:17

In een nieuw wielerseizoen openen we ook altijd een vers blik neoprofs. Welke jonge toptalenten kunnen in hun eerste profjaar meteen gensters slaan? Vandaag richten we onze blik op het Noorse duo van Visma-Lease a Bike: Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes. "2 geweldige kerels", zegt Robbert de Groot (Head of Development bij Visma-Lease a Bike).

Johannes Staune-Mittet (Noo)

leeftijd: 21 jaar

beste prestaties: ritzege in de Ronde van Tsjechië, eindzege in de Giro voor beloften, eindzege in de Ronde van de Isard, 2e in de Ronde van de Toekomst

droom: de beste renner ter wereld worden

"Ronderenner die nog werk heeft aan zijn tijdrit"

"Johannes is gemaakt voor het rondewerk. Hij won afgelopen jaar de Baby

Giro. Zonder val was hij ook heel goed geweest in de Ronde van de Toekomst. Dat geeft aan dat er een bepaald rondepotentieel is", zegt Robbert de Groot. "We denken bij hem niet meteen aan winnen, maar wel aan ontwikkelen, ondersteunen en leren van de grote jongens. Vooraleer hij aan een klassement zou kunnen denken, moet er echt nog gesleuteld worden aan zijn tijdrit." "Dat Johannes goed een berg over kan, is duidelijk. Maar het is niveau is zo schandalig hoog in ons team, maar zeker ook in andere teams, dat je niet zomaar kan zeggen dat Johannes zomaar even dit of dat zal presteren." "Johannes zegt dat hij de beste renner ter wereld wil worden. Maar veel jongens van die leeftijd willen dat. Meestal komen ze dan van een koude kermis thuis. Ik vind het wel mooi dat hij in ieder geval een poging wil ondernemen. Het is een goeie mindset en we zullen over enkele jaren eens kijken of het hem gelukt is.”

Johannes Staune-Mittet.

Wout van Aert vertelt anekdote over "Johannes de crosser"

Tijdens ons dubbelinterview met de 2 Noorse neoprofs hield Wout van Aert even halt om een anekdote te vertellen over Johannes Staune-Mittet.



"Johannes vertelt graag verhalen. Zo was hij op trainingskamp zijn plannen uit de doeken aan het doen, toen hij plots niet goed oplette en in de berm verdween. Dat was al mooi", lacht Van Aert.



"Maar toen hij nog eens lekreed in de berm, was het hilariteit alom. Sindsdien noemen we hem "Johannes de crosser."

Per Strand Hagenes (Noo)

leeftijd: 20 jaar

beste prestaties: 1e in de Ronde van Drenthe, 1e in de Sparkassen Münsterland Giro, ritwinst in de Vierdaagse van Duinkerke op de Kasselberg, 1e in Parijs-Tours voor beloften, wereldkampioen bij de junioren op de weg in Leuven

droom: Parijs-Roubaix winnen

"Gemaakt voor het Vlaamse voorjaar"