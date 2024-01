Een "triggerend telefoontje" veranderde alles: het verhaal achter de verrassende toptransfer van Julien Vermote

De aanhouder heeft gewonnen. Een contractloze Julien Vermote versierde op 34-jarige leeftijd een verrassende transfer naar Visma-Lease a Bike. Hoe hij dankzij een flinke portie lef én een belangrijk telefoontje toch nog in de beste ploeg ter wereld verzeild geraakte? Een situatieschets met Merijn Zeeman en Vermote zelf.



Een 34-jarige renner zonder contract aannemen: het klinkt niet meteen als iets wat het berekende Visma-Lease a Bike zou doen, toch?

En toch pakte de Nederlandse wielerploeg vorige week uit met de transfer van Julien Vermote. Voor een tweede keer in een paar jaar tijd zat hij een seizoen zonder ploeg. In 2021 leverde dat hem een contract op bij Alpecin-Fenix, nu gaat hij dus naar de ploeg van Wout van Aert.

"Het begon allemaal met het plotse pensioen van Lennard Hofstede in december", geeft sportief directeur Merijn Zeeman wat achtergrond over het transferdossier. "Dus moesten we nog snel op zoek naar een type zoals hij, iemand die je op het laatste moment mag bellen om eender waar aan de start te komen. Dan kom je bij renners uit die ervaring hebben en een controlerende of helpende rol kunnen vervullen."

Het moment dat ik hem mocht opbellen, was zeer mooi. Merijn Zeeman

Die lijst is legio in het hedendaagse peloton, maar Vermote maakte met een eigen initiatief het verschil. "Hij belde me zelf regelmatig op om te kijken of er mogelijkheden waren binnen onze ploeg", vertelt Zeeman. "Dat vond ik heel dapper van hem. Je belt toch niet zomaar naar de eerste de beste ploeg, hé." Eerst moest Zeeman Vermote nog afwijzen omdat zijn ploeg voor 2024 ingevuld was, maar na het afhaken van Hofstede bleef de gedurfde move van Vermote toch in het achterhoofd van de Nederlander nazinderen. "Dat telefoontje triggerde me toch. Het vertelde veel over zijn passie en motivatie. Net zoals hij tot twee keer toe een eigen ploeg begon om toch maar te blijven koersen." "Normaal checken we data, doen we persoonlijkheidstest, bellen we naar scouts ... Maar toen Hofstede stopte, was Vermote de eerste renner die in mij opkwam. Het was dan ook een zeer mooi moment om hem effectief te bellen."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Matchmaker

Het zou Visma-Lease a Bike niet zijn wanneer er toch enige logica achter de verrassende transfer van onze 34-jarige landgenoot zou zitten. De flexibele rol die Hofstede vertolkte voor de ploeg is ook op het lijf van Vermote geschreven. "Natuurlijk zal ik doen wat ze mij opdragen", klinkt het bij de renner zelf. "Desnoods rij ik twee dagen op kop voor het team." Aan bereidwilligheid alvast geen gebrek, maar Vermote heeft ook de nodige ervaring onder de motorkap zitten om de verschillende taken te volbrengen. "Ik ben inzetbaar op verschillende terreinen en voor verschillende situaties. In mijn carrière heb ik geleerd om een koers te controleren, maar ik kan renners ook afzetten op een bepaald punt. Of dat nu voor een sprint of een klim is, maakt me niet veel uit."

De ouderen worden tegenwoordig vaak over het hoofd gezien. Merijn Zeeman

En ook gewoon de métier van een doorgewinterde prof an sich was welgekomen in de jonge kern van de Nederlandse ploeg. "De laatste jaren is de transfermarkt zich zeer hard op jongeren gaan richten", ziet ook Zeeman. "Die trekken als junior al heel snel naar WorldTourteams. De ouderen worden tegenwoordig vaak over het hoofd gezien. Ook bij ons, hoor." "Maar elk team heeft ervaring in zijn gelederen nodig. Vermote heeft op die manier - en natuurlijk ook met zijn ongebreidelde blijk van passie - waarde voor Visma-Lease a Bike."

Vermote flikte het al eerder om zonder een contract naar het toenmalige Alpecin-Fenix te trekken.

Van kermiskoers naar ...