Visma-Lease a Bike wacht nog altijd op uitspraak in dopingzaak: "Heel vervelend voor iedereen"

Kan Visma-Lease a Bike komend seizoen op 27 of op 28 renners rekenen? Achter de naam van Michel Hessmann staat namelijk nog altijd een groot vraagteken. De jonge Duitser testte een half jaar geleden positief op een verboden product, maar wacht nog altijd op een uitspraak. "Hessmann zegt dat het mogelijk om een vervuiling gaat", zegt ploegbaas Richard Plugge.

Voor de ploegfoto van Visma-Lease a Bike werd donderdag de ene na de andere renner naar voren geroepen tijdens de mediadag in Amsterdam.

Een naam die niet door de micro galmde, was die van Michel Hessmann.

De 22-jarige Duitser was in zijn thuisland kilometers aan het malen in afwachting van een mogelijke schorsing.

"Ik wil graag duidelijkheid, maar vooral Michel zelf wil duidelijkheid", raakte ploegbaas Richard Plugge de gevoelige kwestie aan.

"Michel is een jonge renner, die zijn profdroom al of niet in duigen zal zien vallen."