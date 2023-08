Duits talent Michel Hessmann (Jumbo-Visma) legt positieve dopingtest af

Michel Hessmann geldt al een aantal jaar als een groot talent, met tal van ereplaatsen op WK's en EK's bij de jeugd (vooral als tijdrijder) om dat te bewijzen.

Jumbo-Visma was er als de kippen bij om de Duitser in te lijven, eerst bij de opleidingsploeg en sinds vorig jaar voor de A-ploeg.

Onder de beschermende parasol van de Nederlandse formatie groeide Hessmann stilaan uit tot een uitstekend renner. In 2022 werd hij 3e in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, in de Giro van dit jaar was hij een belangrijke schakel in de eindzege van Primoz Roglic.



Maar een tweetal weken na die Giro klopten de dopingjagers onverwachts aan bij de 22-jarige Hessmann. In zijn urine zou in het laboratorium achteraf een verboden vochtafdrijvend middel aangetroffen worden.

"We wachten verdere resultaten af", laat Jumbo-Visma weten. "Intussen wordt Michel wel voor onbepaalde duur geschorst."