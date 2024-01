Japanse recordinternational Yasuhito Endo hangt op zijn 43e zijn voetbalschoenen aan de haak

Yasuhito Endo nam met Japan deel aan 3 WK's (2006, 2010 en 2014) en is met 152 interlands op de teller de international met de meeste caps bij Japan.

Endo kroonde zich tot Japans kampioen met Gamba Osaka in 2005 en 2014 en werd uitgeroepen tot Aziatische Speler van het Jaar in 2009. Hij laat weten dat hij "erg blij" is om zijn carrière voort te zetten als coach, waarbij hij benadrukte dat hij nog steeds aan het leren is.

"Ik heb een heel lang en bevredigend leven als voetballer gehad", zei Endo, die prof was tussen 1998 en 2023, in een videoboodschap. "Ik had nooit gedacht dat ik zo lang zou voetballen."