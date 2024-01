Brazilie stopt samenwerking met Fernando Diniz en start zoektocht naar nieuwe bondscoach

Nu duidelijk is geworden dat Carlo Ancelotti niet de nieuwe bondscoach van Brazilië zal worden, hoeft Fernando Diniz diens stoeltje ook niet langer warm te houden. De voetbalbond heeft de samenwerking met Diniz stopgezet en gaat op zoek naar een permanente vervanger, die het land in juni kan leiden op de Copa America.

Het stond in de sterren geschreven dat Carlo Ancelotti zijn job bij Real Madrid zou inruilen voor die van bondscoach bij Brazilië. Het nieuws van de contractverlenging van de Italiaan viel de Brazilianen dan ook koud op het dak.

Plots is het ook niet meer nodig dat Fernando Diniz nog langer optreedt als interim-coach. Diniz combineerde de job bij Brazilië met die als hoofdcoach bij Fluminense, een van de topclubs uit Rio de Janeiro.

Het was ook niet zo dat ze heel erg tevreden waren over het werk van de 49-jarige Diniz, want van de 6 matchen dat hij aan het roer stond, verloor hij er 3, tegen Colombia, Uruguay en Argentinië.



De Braziliaanse bond zet de speurtocht naar een goeie, permanente oplossing in. Veel tijd is er wel niet, want op 10 juni gaat de Copa America al van start, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap.