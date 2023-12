Bondsdokter schrijft Neymar af voor Copa America in zomer 2024: "Maar hij wordt weer zo goed als vroeger"

De Braziliaanse sterspeler Neymar zal niet kunnen deelnemen aan de Copa America van 2024, die in juni en juli in de Verenigde Staten op de agenda staat. Hij raakt niet tijdig fit na zijn zware knieblessure in oktober. Dat heeft de Braziliaanse teamarts vannacht verklaard.

"Hij zal geen tijd hebben, het toernooi komt te vroeg. Het heeft geen zin voor hem om etappes over te slaan en onnodige risico's te nemen", vertelde Lasmar aan Radio 98 FM in Brazilië.



"We moeten geduldig zijn. Praten over een terugkeer voor er 9 maanden voorbij zijn, is voorbarig."



Lasmar heeft er wel vertrouwen in dat Neymar zal terugkeren op het niveau van voor de blessure. "We verwachten dat hij na deze periode volledig hersteld is, klaar om weer op hoog niveau te spelen. Met goede resultaten, zonder enige vorm van beperking."