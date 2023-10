Neymar reageert aangeslagen op zware knieblessure: "Heel triest moment, het ergste"

Neymar: "Ik leg mijn lot in de handen van God"

Neymar was nog maar enkele weken fit, nadat hij in maart onder het mes gegaan was met zijn enkel. De klap kwam dan ook nog harder binnen: "Dit is een heel triest moment, het ergste", opende hij zijn post op Instagram.



"Ik weet dat ik sterk ben, maar deze keer heb ik mijn naasten (familie en vrienden) nog meer nodig."



"Het is niet makkelijk om met blessures en een operatie om te gaan. Ik moet er allemaal weer door en dat na 4 maanden herstel."



Toch laat hij het hoofd niet hangen: "Ik heb vertrouwen, zelfs te veel... Ik leg de kracht in de handen van God, zodat hij de mijne kan vernieuwen."



De vedette sloot af met een dankwoord voor alle berichten van steun en liefde. En gooide enkele uren later nog één woord de sociale ether in: "Geloof!"