893 dagen in de lappenmand: hoe verliep het brokkenparcours van Neymar?

Santos 2009-2013: geen zware blessures

De jonge Neymar debuteerde op 17-jarige leeftijd voor Santos in de Braziliaanse competitie. Hij speelde zich al snel in de kijker van Europese topclubs dankzij zijn vinnige acties, wendbaarheid en arsenaal aan trucjes. De Braziliaan wist zich, op bijna miraculeuze wijze, een weg te banen door de potige Braziliaanse competitie zonder zware blessures op te lopen.



Neymar in het shirt van Santos.

FC Barcelona 2013-2017: 147 dagen geblesseerd

Neymar realiseerde in 2013 zijn droomtransfer naar FC Barcelona. Het eerste half jaar kwam hij zonder averij door, tot hij begin 2014 zijn eerste zware enkelblessure opliep. Wat Neymar toen nog niet wist, was dat het een voorbode was voor veel miserie. Dat seizoen stond hij nog 7 wedstrijden aan de kant met een voetblessure, vooraleer af te zakken naar het WK in Brazilië.

Voetbalfans zullen zich de beelden nog herinneren: in de kwartfinale tegen Colombia plaatste Juan Zuniga, al dan niet bewust, zijn knie vol in de rug van de Braziliaanse nummer 10. Neymar schreeuwde het uit van de pijn en moest de strijd meteen staken voor de ogen van duizenden thuissupporters. “Na vandaag had ik in een rolstoel kunnen zitten”, besefte de Braziliaan, die er een gebroken ruggenwervel aan overhield. Neymar miste in die 4 seizoenen bij Barcelona en de Braziliaanse nationale ploeg uiteindelijk 33 officiële wedstrijden. Na het incident tegen Colombia bleef hij gelukkig gespaard van zware blessures. Niet toevallig de beste sportieve jaren voor Neymar.

Zuniga plaatst zijn knie in de rug van Neymar.

PSG 2017-2023: 716 dagen geblesseerd

222 miljoen euro. Voor deze transfersom maakte de toen 25-jarige Neymar in 2017 de overstap naar de Franse hoofdstad.

Zijn avontuur bij Paris Saint-Germain begon met enkele lichte blessures en de Braziliaan sloeg hier en daar een wedstrijd over. Tot hij eind februari 2018 tijdens de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille zijn rechterenkel verzwikte en zo een middenvoetsbeentje brak. Verplichte rust voor 18 wedstrijden. Het startschot van een lange lijdensweg. Want ook het volgende kalenderjaar begon met een zware dobber. Tijdens de confrontatie met Straatsburg liep Neymar dezelfde blessure op. PSG kon 20 wedstrijden geen beroep doen op zijn smaakmaker. De Braziliaan combineerde zijn revalidatie met een tripje naar het carnaval in Rio. In april van dat jaar verscheen Neymar met een kleurtje terug op de Franse velden om PSG aan de titel te helpen. De focus richting Copa América, tot het noodlot weer toesloeg.

Tijdens een voorbereidingswedstrijd tegen Qatar viel Neymar uit met een blessure aan zijn rechterenkel en barstte hij in tranen uit. Opnieuw 90 dagen aan de kant.

Neymar in tranen naar de kant.

Het seizoen 2019-2020 verliep nochtans vlot voor Neymar: hij miste "maar" 12 wedstrijden en zijn enkels werden bespaard van verder leed. Enkel een hamstringblessure en gekneusde ribben gooiden roet in het eten. Het volgende seizoen ging het opnieuw bergaf. Neymar stond aan de kant tijdens 22 wedstrijden wegens verschillende spierblessures.



Een niet-fitte Neymar begon het seizoen 2021-2022 met een trainingsachterstand. Eens in zijn ritme sloeg het noodlot opnieuw toe: tijdens het duel met Saint-Etienne klapte de linkerenkel van de aanvaller dubbel en werd hij met een brancard van het veld gedragen. In totaal lag hij dat seizoen 108 dagen in de lappenmand.

Neymar schreeuwt het uit tijdens de match tegen Saint-Etienne.

Zijn laatste seizoen in Parijs begon opvallend goed voor de Braziliaan. Zijn prestaties in stijgende lijn, geen blessures en het WK 2022 in Qatar voor de boeg. Uiteindelijk zou hij ook op het WK 2 wedstrijden aan de kant blijven wegens een enkelblessure opgelopen in de 1e groepsmatch. Exit Brazilië in de kwartfinales. Alsof de duivel ermee gemoeid was, liep Neymar begin dit jaar opnieuw een zware enkelblessure op tijdens de competitiematch tegen Lille. De zoveelste keer die enkel, voor de 22e keer sinds zijn komst naar PSG in de lappenmand. Een kruis door het seizoen en 130 dagen langs de zijlijn.

Al-Hilal 2023-heden: kruisband- en meniscusletsel

De Braziliaan bleef dus ook gisteren niet gespaard van pech: er wacht Neymar een revalidatie van een half jaar tot één jaar. Gloednieuwe werkgever Al-Hilal zal niet blij zijn. Neymar streek niet fit neer in het Midden-Oosten, waardoor hij de eerste wedstrijden moest missen. De aanvaller speelde dit seizoen nog maar 5 wedstrijden en 386 minuten voor zijn nieuwe club. De club betaalde 100 miljoen euro aan PSG en Neymar zou naar verluidt hetzelfde bedrag per jaar verdienen. Voor iedere minuut die Neymar dit seizoen heeft gevoetbald, heeft Al-Hilal dus 518.134,71 euro moeten neerleggen.

De teller van zijn dagen in de lappenmand (893) en zijn gemiste officiële wedstrijden (177) blijft op die manier lopen.

Immense teleurstelling bij Neymar Junior.