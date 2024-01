Hoe Jasper Philipsen in de Tour zelfs voor zijn eigen team te snel was: "Het was net een begrafenis"

Jasper Philipsen was vorig jaar dé spurtbom van de Tour de France met 4 ritzeges en de groene trui. Een van zijn gloriedagen beleefde Philipsen in Bordeaux, al vertelde de Limburger in Vrede op Aarde dat zelfs zijn ploeg Alpecin-Deceuninck de aalvlugge sprinter niet altijd kon bijbenen.

Op 7 juli won Jasper Philipsen de 7e rit in de Tour de France na een stevige battle met Mark Cavendish.

Voor de groene Philipsen was dat succes in Bordeaux zijn 3e ritzege in die Tour.

Dolle euforie uiteraard en Philipsen hield meteen na de finish toevallig halt bij de ploegbus van Alpecin-Deceuninck.

"Ik zette mijn fiets tegen de ploegbus en ging naar binnen", vertelde Philipsen gisteren in Vrede op Aarde.

"Ik riep: "We hebben gewonnen, yes!" Maar het was net een begrafenis in de bus. Daar zaten ze op hun tv nog op 3 kilometer van de finish."

"De ploegbaas keek me aan: "Euh, wat?" Ik ben naar buiten gegaan. Daar was het plezanter."