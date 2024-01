Mathieu van der Poel na nieuwe demonstratie: "Het kan nog beter richting het WK"

Ook in Koksijde was Mathieu van der Poel de koning te rijk. Hoeveel procentjes kunnen er nog bij tegen het WK? "Dat moet je aan mijn trainer vragen", glimlachte de wereldkampioen. "Maar sinds Herentals (16 december) heb ik eigenlijk niet meer getraind."

"Het was toch wel lastig, zeker om mijn eigen tempo te kunnen rijden. Koksijde is altijd een van de zwaarste crossen en door die modderstroken tussen de zandstroken was het heel moeilijk om te recupereren."

Mathieu van der Poel deed zijn relaas kuchend met enkele verdwaalde zandkorrels in zijn keel.

"In de eerste ronde reed ik twee keer heel goed door het zand en daardoor had ik meteen een kloof. Toen heb ik ervoor gekozen om mijn eigen tempo te blijven rijden. In zo'n cross is het altijd beter om alleen te rijden."

De conditie van Van der Poel is benijdenswaardig. "Hoeveel procent er nog bij kan? Dat is moeilijk te zeggen, dat moet je aan mijn trainer vragen", glimlacht de wereldkampioen.



"Richting WK (4 februari) kan het sowieso nog beter. Sinds Herentals heb ik eigenlijk niet meer getraind en alleen maar al die crossen gereden."

Hoe ziet de rest van de winter eruit voor Van der Poel? "Na Zonhoven trek ik naar Spanje om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding op het WK. De piek ligt wel sowieso dit voorjaar, dat blijft het belangrijkste."