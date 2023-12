Wout van Aert: "Het hoefde niet zo zwaar als in Gavere", Eli Iserbyt: "Te veel op kop in slotronde"

De winnaar in Zolder? Wout van Aert. Logisch, denk je dan, maar het lid van de G3 kreeg de overwinning geenszins cadeau. Eli Iserbyt maakte hem het leven zuur tot in de diepe finale. "Ik ben gewoon blij met hoe het gaat", reageerde de winnaar. "Ik heb er plezier in", vulde de runner-up met de glimlach aan.

De vrouwencross in Zolder was een spannend kijkstuk, de mannen gaven de toeschouwers en tv-kijkers eveneens waar voor hun geld. Zonder Mathieu van der Poel en Tom Pidcock was Wout van Aert uiteraard de topfavoriet, maar Van Aert kon pas in de staart van een snelle en gesloten cross het verschil maken. "Ik had er niet echt een rond op geplakt, maar ik wilde rustig opbouwen", deed hij zijn tactiek uit de doeken. "Het hoefde niet zo zwaar te zijn als gisteren. Een solo is hier zwaar en ik vond het goed om wat langer in de wielen te blijven. Toen ik mijn moment voelde, kon ik de koers dan openbreken."

Ik heb inhoud gekregen op de weg en ik weet dat dat laatste kwartier in mijn voordeel is. Het is makkelijker om dan de verschillen te maken dan in het begin. Wout van Aert

Van Aert vertoefde lange tijd in een ruime kopgroep. "Ik had wat last met positionering, ik zat vaak wat te ver. Je doet jezelf dan pijn met het dichten van die gaatjes, maar op de lange stukken is het een groot voordeel om in het wiel te zitten." Waarna de topfavoriet het in de laatste 2 ronden afmaakte. "Ik heb inhoud gekregen op de weg en ik weet dat dat laatste kwartier in mijn voordeel is. Het is makkelijker om dan de verschillen te maken dan in het begin." Van Aert zet zo weer een stapje. "Een goed gevoel hebben na gisteren was moeilijk, maar dit geeft vertrouwen. Ik ben gewoon blij met hoe het gaat. Een zege betekent niet zoveel als vroeger, maar het doet altijd deugd om in de kerstperiode te crossen." Diegem en Loenhout skipt Van Aert, zaterdag rijdt hij weer in Hulst tegen die andere kleppers. "Ik wachtte al op de vraag", lachte hij. "Dat wordt weer een mooie en intense cross. Het is goed dat ik nu even kan herstellen."

Eli Iserbyt: "Misschien wat jeugdige onbezonnenheid"

Er was dus eindelijk sprake van een duel. Met dank aan Eli Iserbyt. "Toen Wout de weg opdraaide met 50 meter voorsprong, dacht ik: "Het is alles of niets."" "Ik had een hele goeie eerste helft, ik voelde mijn benen niet echt. In de laatste ronde zat ik misschien iets te veel op kop. Jeugdige onbezonnenheid misschien. Daarna had ik geen antwoord meer op de versnelling van Wout."

Ik had met Jurgen Mettepenningen (ploegbaas) afgesproken dat ik enkel zou volgen, maar dan zit je in de wedstrijd en is het plezant. Eli Iserbyt

Iserbyt zei het met pretoogjes. Hij durfde de handschoen op te nemen tegen Van Aert, nota bene met al meer dan 20 crossen op de teller dit seizoen. "Ik had met Jurgen Mettepenningen (ploegbaas) afgesproken dat ik enkel zou volgen, maar dan zit je in de wedstrijd en is het plezant. Morgen kan ik ook wat langer herstellen. Het volgt elkaar snel op, maar ik voel me goed en ik heb er plezier in." Gavere zat niet meer in de benen van Iserbyt. "Ik was goed hersteld. Hier train ik de hele zomer voor en ik verzorg me goed."

Vinger speelt Joris Nieuwenhuis parten: "Het deed echt pijn"