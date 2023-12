Wout van Aert (2e): "Voelde me beter dan gisteren", dolgelukkige Eli Iserbyt (3e): "Een mooie dag"

"Het was indrukwekkend hoe snel Mathieu na zijn gemiste start weer vooraan kwam aansluiten", sprak Wout van Aert vol bewondering over de wereldkampioen.

"Ook daarna hebben we gezien hoe hij vandaag opnieuw de betere was. Ik ben blij dat ik me daar niet aan verbrand heb en ervoor gekozen heb om mijn eigen koers te rijden."

In die eigen koers rekende Van Aert met Iserbyt af in de strijd voor de 2e plaats, hetzelfde resultaat als gisteren.

Hoe voelt Van Aert zich na 3 crossen? "Die eerste cross in Essen (waar Van Aert) was natuurlijk iets heel anders dan gisteren en vandaag. Dat was echt in de modder en ik kijk er wel naar uit om dat hopelijk de komende week nog eens opnieuw te doen."

"Maar de snelle crossen zoals gisteren, dat is echt afzien en dat is eigenlijk ook het moeilijkste om op te trainen. Vandaag was mijn gevoel wel een stuk beter dan gisteren. Ik ben blij met het resultaat."