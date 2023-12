Meesterlijke Mathieu van der Poel rijdt ook in Antwerpen de tegenstand in de vernieling

Niks of niemand lijkt Mathieu van der Poel te kunnen afstoppen, ook geen pech bij de start. De wereldkampioen was zaterdag in de wereldbekercross in Antwerpen opnieuw oppermachtig, ondanks een kleine hapering vlak na de start. Wout van Aert moest net als in Mol vrede nemen met de 2e stek, Eli Iserbyt bolde als 3e over de streep.