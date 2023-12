Mathieu van der Poel raakte nooit in paniek ondanks gemiste start: "Scheelt als je goede benen hebt"

Zelfs een akkefietje met zijn klikpedaal kon Mathieu van der Poel niet afremmen in veldritland. De wereldkampioen raasde de tegenstand na een inhaalrace voorbij in Antwerpen. "Vloeken is veel gezegd ... Ik probeer altijd rustig te blijven", vertelt hij lachend over zijn chaotische openingsrondes.

Uitstel van het onvermijdelijke. Toen Mathieu van der Poel uit zijn klikpedaal glipte bij de start, kreeg het hele pak toch een beetje hoop op een dagzege in de wereldbekerwedstrijd van Antwerpen. Tevergeefs, want de wereldkampioen rolde iedereen op vanaf positie 24. "Ik zat vast in de chaos, dus moest wel mijn tijd pakken om naar voren te trekken. Dat ik dan vloek, is veel gezegd, want ik probeer altijd rustig te blijven", vertelt hij er zelf over. "Ik ben nooit in paniek geraakt. Het scheelt ook als je met goede benen rondrijdt."

Mijn rugproblemen zijn van de baan. Ik kan er weer veel kracht op zetten. Mathieu van der Poel