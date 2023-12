BEKIJK: Dat liep bijna weer mis: Van der Poel slaat alles dicht voor balken na bocht

Iedereen herinnert zich nog hoe Mathieu van der Poel in 2021 zijn olympische droom moest opbergen, toen hij na een rotsblok niet zag dat er een plank was weggenomen en zwaar crashte. Bij de verkenning in Antwerpen speelden de planken de wereldkampioen weer parten. Aan hoge snelheid kwam hij de bocht uit, maar hij had geen balken verwacht. Hij kon zich ternauwernood redden.