Wout van Aert zegeviert in Zolder: hij schudt een taaie Eli Iserbyt pas in de laatste hectometers van zich af

Het circuit van Zolder heeft een speciaal plekje in het hart van Wout van Aert. In 2016 kroonde hij er zich voor het eerst tot wereldkampioen veldrijden bij de elite.



Na die wereldtitel stond Van Aert nog 3 keer op het hoogste schavotje in Zolder: 1 keer in de Wereldbeker (2016) en 2 keer in de Superprestige (2021 en 2022).



"Ik heb goeie herinneringen aan Zolder", zegt Van Aert. "Ik ga altijd voor de zege, maar zonder Mathieu aan de start is het vandaag misschien iets makkelijker om te winnen."