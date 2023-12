Judoka Matthias Casse staat weer helemaal bovenaan wereldranking

Matthias Casse heeft zijn eerste plaats van de wereld weer te pakken op de nieuwste ranking van de Internationale Judofederatie (IJF). Nadat Casse eerder deze maand zilver gepakt had op de Grand Slam in Tokio, wipt hij over Grigalasjvili (24).



Casse pakte in augustus in de Boedapest Masters goud, daarna moest hij genoegen nemen met heel wat ereplaatsen tot zijn zilver in Tokio.



Begin februari opent Casse in principe zijn seizoen met de Grand Slam in Parijs, waar hij de temperatuur al eens kan opmeten richting Parijs 2024: olympisch goud is zijn grote droom. Op de Spelen van Tokio in 2021 klopte Casse Grigalasjvili om het brons.



Het WK judo is dit jaar eerder voorbereiding, dat vindt plaats van 19 tot 24 mei in Abu Dhabi.



Langs Belgische zijde staan ook Jorre Verstraeten (11e (+1) in -60 kg) en Toma Nikiforov (20e (-5) in -100 kg) in hun klasse in de mondiale top 20.



Casse en Verstraeten zijn voorlopig de enige die geplaatst zijn voor Parijs 2024 op basis van hun olympische ranking. Wie op 23 juni 2024 in de top 17 van de wereld staat met de voorwaarde van 1 judoka per land, krijgt een OS-ticket.



Nikiforov bevolkt voorlopig een continentale quoteplaats voor Parijs 2024. Net als Gabriella Willems, die terugkeert na een kruisbandblessure. Zij is 21e in de -70 kg.