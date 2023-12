Belgian Bullets overleven op eigen kracht: "Geen bobsleeland? Dat zeiden ze ook over schaatsen en shorttrack"

De geldkraan ging onherroepelijk dicht, maar toch blijven de Belgian Bullets geloven in hun project. Met eigen sponsors proberen de bobsleedames nu de overheid opnieuw te overtuigen: "Ze heeft het potentieel om bij de top 8 van de wereld te horen", vertelt vrijwillige coach An Van Nieuwenhuyse over Kelly Van Petegem, die vorige week een Europabeker won.

6 maanden werken in de zomer om de winter te financieren

Hoe zou het zijn om voor het eerst in 58 jaar nog eens een Belgisch bobsleeteam op de Winterspelen te hebben? Met die insteek werden de Belgian Bullets in 2007 uit de grond gestampt. Het werd een succesverhaal, want de bobsleedames stonden vier keer op een rij op de Spelen. Maar na het afscheid van pioniers Elfje Willemsen en An Van Nieuwenhuyse ging de geldkraan in 2022 dicht. Einde verhaal? Kelly Van Petegem weigerde er zich bij neer te leggen. Zij

betaalt zélf de reiskosten en haar trainingsmateriaal, zoekt zélf naar privésponsors en kan met Van Nieuwenhuyse rekenen op een vrijwillige coach. "Ik werk in de zomer zelfs 6 maanden om mijn winter te financieren. Dat is een opoffering die ik ervoor over heb", vertelt ze. En alle opofferingen lijken het waard, want in de Europabeker boekte ze vorige week een eerste overwinning in Letland. Een belangrijke overwinning, beseft coach Van Nieuwenhuyse. "We moeten de overheid overtuigen dat het niet gedaan is met de Belgian Bullets. Kelly moet tonen dat ze het potentieel heeft om bij de top 8 van de wereld te staan. Ze is nog altijd maar 24 en haar resultaten tonen dat het potentieel er is."

We gaan niet wachten op ondersteuning, maar we gaan tonen dat we de ondersteuning waard zijn. An Van Nieuwenhuyse