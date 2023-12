Nemen de Nederlandse crossers de fakkel over? "Bij ons weet niemand wie Pim Ronhaar is"

Dat Mathieu van der Poel zaterdag meteen won in Herentals, was geen donderslag bij heldere hemel. Dat Tom Pidcock een dag later zegevierde in Namen, was al een tikkeltje verrassender. Dat geen enkele Belg afgelopen weekend op het podium stond, was opvallend. Worden de Belgen in "hun sport" stilaan voorbijgestoken door - voornamelijk - Nederlandse concurrenten?

Neen, de Belgische crossers draaien geenszins een graatmager seizoen, maar meer dan andere jaren moeten ze heel wat zegeruikers aan hun buitenlandse concurrenten laten. Nog voor de G3 zijn intrede had gedaan, waren met vooral Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar al nieuwe Nederlandse vrienden opgestaan. Zondag waren zij in Namen best of the rest na Tom Pidcock. Bezetten onze Noorderburen stilaan meer en meer de subtop onder de absolute kleppers? "Als individuen hebben Lars van der Haar, Pim en ik een grote stap voorwaarts gezet", legt Nieuwenhuis uit in Sporza Daily. "Het komt nu allemaal een beetje samen."

In België leeft de crosscultuur nog veel meer dan in Nederland. Joris Nieuwenhuis