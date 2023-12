Het programma van Tadej Pogacar: geen Ronde van Vlaanderen, wél de Tour

Het nieuws dat Tadej Pogacar volgend jaar naar de Ronde van Italië trekt, raakte gisteren al bekend. Maar de Sloveen rijdt later in de zomer toch ook de Ronde van Frankrijk. Voor zijn Belgische fans is er minder goed nieuws want Pogacar past voor het kasseiwerk en komt dus niet naar de Ronde van Vlaanderen.

Hij rijdt geen Vlaamse koersen en zal zijn titel in de Ronde van Vlaanderen dus niet verdedigen. "Tegelijk focussen op de kasseien en de Giro, dat lukt niet", klinkt het in zijn entourage.

Op de ploegvoorstelling van UAE gaf hij wat tekst en uitleg bij zijn keuzes. Op de vraag of hij voor de eerste keer de Giro wil winnen of voor de 3e keer Tour, antwoordde hij: “ik kies ervoor om het WK te winnen”.

"Ik wou al lang eens de Giro rijden omdat de race ook dichtbij Slovenië is, maar tot nu toe paste het niet in mijn programma. Ondertussen ben ik al wat ouder en kan ik wel twee grote rondes aan. Het is een nieuwe uitdaging. Daar had ik ook wel nood aan. Het is belangrijk om niet elk jaar hetzelfde te doen, voor lichaam en geest."

"Het is eigenlijk nooit in mij opgekomen om de Tour te skippen. Ik weet hoe belangrijk die race is voor de ploeg en voor mezelf."

Zit Pogacar dan meteen met dubbele eindwinst in zijn hoofd? "Natuurlijk is het een doel om alle grote rondes eens te winnen, maar er twee winnen in hetzelfde jaar is heel moeilijk. We zullen eerst zien hoe het loopt in de Giro en dan kijk ik naar de Tour. Mijn programma voor de Giro is niet zo druk dus ik denk wel dat mijn lichaam de dubbel zal aankunnen."

En de Spelen? "Natuurlijk is Parijs ook een doel, maar het is niet het perfecte parcours voor mij. De Spelen zijn een beetje een gok. Als je op die dag in vorm bent, kan je winnen. Maar je kan ook moeten opgeven."