Andiamo! Tadej Pogacar kiest verrassend voor de Giro in 2024

Tadej Pogacar trekt volgend jaar naar de Giro. De Sloveense tweevoudige Tourwinnaar maakte dat vandaag bekend. Pogacar zal in 2024 zijn debuut maken in de Ronde van Italië. Het is nog niet bekend of Pogacar past voor de Tour.

Na Wout van Aert gooit nu ook Tadej Pogacar het over een andere boeg in 2024. Sinds 2020 was de Tour de France elk jaar de enige grote ronde op het programma van de Sloveen, maar volgend jaar maakt hij zijn debuut in de Ronde van Italië.

Pogacar won vorig jaar met de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, de Ronde van Lombardije en Parijs-Nice grote koersen, maar hij botste in de Tour voor het tweede jaar op een rij op Jonas Vingegaard.

Of dat meegespeeld heeft in zijn beslissing om in 2024 voor de Giro te kiezen, is niet bekend. De vraag is ook of Pogacar de Tour nu helemaal links laat liggen. Een programma met én de Giro én de Tour lijkt wel copieus. Zeker als Pogacar ook de Olympische Spelen op zijn programma heeft geprikt.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zou Pogacar zowel Giro als Tour rijden in 2024. Marco Pantani was in 1998 de laatste renner die beide grote rondes in hetzelfde jaar wist te winnen. In 2018 kwamen Tom Dumoulin (2e in Giro en in Tour) en Chris Froome (1e in Giro en 3e in Tour) er wel dicht bij.