"Het zou me niet verbazen dat Tadej Pogacar voor dubbel Giro-Tour gaat"

Tadej Pogacar staat in 2024 in Venaria Reale aan de start van de Giro. Een verrassende keuze, ook voor onze wielermannen Renaat Schotte en Christophe Vandegoor. "De Olympische Spelen zijn de factor om in 2024 voor de Giro te kiezen."

"Ik denk dat de buitenwereld dacht dat we een Grande Partenza in Slovenië moesten krijgen om Pogacar aan de start van de Giro te krijgen, maar daar heeft hij niet op gewacht."

Renaat Schotte voegt daar een nuance aan toe. "Het is geen verrassing in die zin dat hij al een paar jaar aan het flirten is met de Ronde van Italië, maar dat het nu komt, is wel een verrassing."

"In artikels van een paar maanden geleden zegt Pogacar dat je de Giro met respect moet behandelen, maar dat als we heel eerlijk zijn er maar één echt grote ronde is en dat is de Tour", zegt Vandegoor.

De keuze van Tadej Pogacar om de Ronde van Italië op zijn programma voor 2024 te zetten kwam ook als een verrassing voor Christophe Vandegoor. "Het is groot nieuws. Ik kan me ook niet meteen voor de geest halen dat er geruchten in die richting waren, integendeel."

Pogacar is zo competitief, het is absoluut geen jongen die bang is van concurrentie en zich terugtrekt.

"Pogacar is zo competitief, het is absoluut geen jongen die bang is van concurrentie en zich terugtrekt. Daarom verbaast het me zo. Als je van 1 iemand verwacht dat hij het duel wil blijven aangaan met Vingegaard, dat hij blijft strijden en niet opgeeft, dan is het wel Pogacar."

Pogacar heeft al veel gewonnen in zijn carrière, maar start voor het eerst in de Giro. "Hij heeft de Tour al 4 keer gereden: 2 keer gewonnen, maar ook al 2 keer op een counter gelopen van Jonas Vingegaard", legt Vandegoor uit.

Of Pogacar de Tour de France volgend jaar links laat liggen, is nog niet bekend. "De keuze voor de Giro neemt niet weg dat hij de Tour niet zou kunnen rijden", zegt Vandegoor. "In het meest recente verleden heeft Tom Dumoulin dat gedaan, maar dat is een heel moeilijk te verteren brok."

"Pogacar is natuurlijk niet de eerste de beste, hij won in februari al in Spanje en heeft dat doorgetrokken tot in Lombardije. Pogacar is niet zomaar iemand, maar het is verrassend nieuws."

"Daarom houd ik nog even een slag om de arm. Het is niet omdat hij voor de Giro kiest dat hij de Tour ook uitsluit. Al zou het me niet verbazen dat hij voor de dubbel gaat, maar dan maakt hij het zichzelf niet makkelijker."