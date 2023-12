Franse vrouwen kloppen titelverdediger Noorwegen en kronen zich voor de 3e keer tot wereldkampioen handbal

Frankrijk heeft het WK handbal bij de vrouwen gewonnen. De Franse dames waren in de finale een maatje te groot voor uittredend wereldkampioen Noorwegen. Voor de Fransen is het de 3e wereldtitel.

Het WK was dit jaar een co-organisatie van Denemarken, Noorwegen en Zweden. De finale vond zondagmiddag plaats in het Deense Herning.

Met Frankrijk-Noorwegen kregen de handbalfans een heruitgave van de WK-finale van 2021. Toen trokken de Noorse dames met 29-22 aan het langste eind.

Een week geleden had Frankrijk daarvoor al eens een kleine revanche genomen, door Noorwegen nipt (24-23) te verslaan in de tweede groepsfase.

Titelverdediger Frankrijk was dus gewaarschuwd, maar kwam zondag in de finale opnieuw tekort. Dit keer was het verschil ook iets groter: 31-28 voor de Franse vrouwen.

Het is de 3e wereldtitel voor Frankrijk, dat eerder al WK-goud won in 2017 - ook toen tegen Noorwegen - en in 2003, tegen Hongarije. Noorwegen telt 4 wereldtitels, net als Rusland.