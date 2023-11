Nog geen punten voor het handbal, wel voor sfeer en gezelligheid in Izegem: "Wij trekken 500 tot 600 toeschouwers"

De Belgische vertegenwoordigers in de BENE-League handbal komen uit het oosten van het land. Behalve Izegem. De West-Vlaamse club debuteert dit jaar in het Belgisch-Nederlandse kampioenschap.

In de rangschikking moet u omlaag scrollen om de nieuwkomer terug te vinden. Izegem staat helemaal onderaan met 0 punten uit 12 matchen.

"Toch valt ons debuut zeer goed mee", vertelt de ervaren goalie Arne Schonkeren. "We presteren beter dan verwacht."

Met 12 nederlagen? "Dat valt tegen", geeft hij toe, "maar we hadden gevreesd dat we elke match met 10 doelpunten verschil zouden verliezen. Dat is niet het geval."

Klopt, tegen een gevestigde waarde als Sporting Pelt verloor Izegem maar met 1 doelpunt verschil. Ook tegen Volendam of Hurry Up was het verschil miniem.

Schonkeren: "Het is een groeiproces. We zijn maar met z'n tweeën die al op het hoogste niveau gespeeld hebben. De andere spelers in de kern maken hun debuut in de BENE-League."

"En in tegenstelling tot andere clubs tellen wij geen semiprofs. Wij werken met amateurs en jeugd uit de regio. Dat maakt het project ook zo mooi."

