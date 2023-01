Izegemse handballers spelen noodgedwongen in Noord-Franse competitie

Het WK handbal met de Red Wolves zorgt momenteel voor heel wat extra aandacht voor de sport. In Vlaanderen is handbal op het hoogste niveau vooral een Limburgse en Antwerpse aangelegenheid. West - en Oost-Vlaanderen tellen veel minder clubs. Om toch hun niveau te kunnen opkrikken kozen ze er bij handbalclub Izegem voor om hun U18-ploeg in de Noord-Franse competitie te laten spelen. Het team staat er momenteel wel knap derde.

Handbalclub Izegem klopt aan bij de Belgische top

De eerste ploeg van Izegem speelt momenteel in eerste nationale, net zoals de rivalen uit Kortrijk. Maar de ambitie is er om eventueel naar de BENE-League door te groeien. Al is dat, door de afstand met de andere clubs en Nederland, zeker niet evident. "De ambitie is er. Of we daar financieel klaar voor zijn, valt te betwijfelen", zegt bestuurslid David Nuyttens. Er was altijd al een band met Noord-Frankrijk. "Zo deden we af en toe eens mee aan een toernooi daar en werden de contacten gemakkelijk gelegd", aldus Bernard Vanluchene van HBC Izegem. "Onze U18 doet het goed. Momenteel staat het team derde."

Spelen in Noord-Frankrijk maakt ons beter. Rune Horré

"In de Franse compeitie spelen zorgt, voor veel meer variatie en de stijl is er ook anders. Handbal in Frankrijk is veel meer man tegen man. Je wordt er sterker", getuigt speler Rune Horré. Dat bevestigt ook coach Bert Remmery: "Ik zag mijn team de voorbije maanden echt beter worden. Dat belooft alleen maar voor de toekomst."

Veel groeimarge, maar ook werk voor de federatie

Er is nog veel groeimarge in West-Vlaanderen voor handbal. Dat merken ze ook bij handbalclub Izegem. "We rekruteren steeds meer buiten Izegem en groeien gestaag, jaar na jaar", klinkt het.

"Wat de nationale handbalploeg momenteel presteert, is een zegen voor de clubs. Maar we hopen dat de federatie en de minister van Sport nu ook in actie schieten", besluiten de Izegemnaren.