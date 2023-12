Hockey-initiatie voor ouders of extra yogales? Sport Vlaanderen stimuleert sportclubs om aanvullend aanbod aan te bieden

De sporter anno 2023 betaalt vooral jaarlijks lidgeld voor zijn primaire sport en is daar tevreden over. Maar hij of zij wil veel meer doen en ook met vrienden sporten of met collega's van andere sporten proeven. Dat toont een enquête van Sport Vlaanderen op de Sporza-website. Een aanvullend aanbod is een win-win voor sportclubs én sporters is het credo.

Een lessenreeks padel, een hockey-initiatie voor ouders van hockeyende kinderen, af en toe eens fitnessen of een yogales onder de middag. Het zijn maar enkele voorbeelden van een extra, aanvullend aanbod waarmee sportclubs kunnen uitpakken.



Vlaanderen telt 1,4 miljoen leden van sportclubs bij 78 erkende sportfederaties. Het jaarlijks lidgeld is een belangrijk inkomen. Maar Sport Vlaanderen wil clubs laten nadenken over een flexibeler aanbod voor de informele, zoekende sporter.



Vandaar de bevraging eind september op de Sporza-website. Die bracht de perceptie van sporters over hun lidgeld in kaart, zowel de mogelijke formules van betaling als de prijs-kwaliteit.



Wat blijkt: ze hebben een waardering van 7,4/10 voor de prijs-kwaliteitverhouding van het sportaanbod van hun sportclub. Bij de sportclub van hun kinderen ligt die waardering net iets lager; 6,9/10.

Padellen is een populaire sport.

Sporters in Vlaanderen beoefenen gemiddeld 3,4 verschillende sporten en maken daarbij gebruik van verschillende formules.



85,0% van de sporters (en 95,9% van de kinderen) betalen lidgeld of voor een abonnement voor een heel jaar voor hun primaire sport, maar slechts 39,4% doet dat ook voor andere sporten die hij of zij regelmatig beoefent.



Die tweede sport beoefenen ze vaker gratis of op een goedkopere manier (31,0%) zoals ongebonden (lopen, fietsen of wandelen) of via een gedeeld abonnement.



Andere formules, zoals een betalende formule per sessie (pay-per-use) (17,3%) en beurtenkaarten (14,7%), zijn een stuk populairder bij de tweede sport dan bij de eerste sport.



Deze resultaten moeten sportclubs aanmoedigen om een extra aanbod te creëren, bijvoorbeeld op maat van mensen die op zoek zijn naar een manier om hun tweede of derde sport te beoefenen.



Met zo’n aanvullend aanbod kunnen sportclubs op hun beurt een belangrijke extra bron aan inkomsten aanboren.

Wat zou zo’n extra of alternatief aanbod kunnen inhouden?

22,6% vindt dat er meer aandacht moet zijn voor bepaalde groepen (o.a. vrouwen apart, initiatie, ouderen, competitiegroepen...);

13,6% zou gerust meer willen betalen voor betere of meer begeleiding;

12,6% zou graag goedkopere opties willen (zoals trainen in daluren):

11,8% zou graag een korter engagement willen aangaan.



"Sportclubs die nieuwe leden willen aantrekken, denken best na over een flexibeler aanbod"

Met bovenstaande resultaten wil Sport Vlaanderen de Vlaamse sportclubs stimuleren om hun sportaanbod, de prijs ervan en de communicatie erover te optimaliseren en zo aantrekkelijker te maken voor potentiële leden. Wat hebben ze en wat kunnen ze doen om meer mensen te betrekken?



In clubs die hier bewust mee bezig zijn, krijg je als sporter namelijk meer dan ooit een aanbod op maat en weet je perfect wat je in ruil krijgt voor je lidgeld.



“Sportclubs die nieuwe leden willen aantrekken, denken best na over een uitgebreider of flexibeler aanbod”, zegt Philippe Paquay, administrateur- generaal van Sport Vlaanderen.



"De gemiddelde sportclub in Vlaanderen heeft een kwalitatief aanbod, maar denkt in sommige gevallen minder commercieel dan andere vrijetijdsorganisaties."



"Zijn er flexibele formules? Wat is in de prijs inbegrepen? Op welke manier kan je vrijwilligers in de sportclub bepaalde voordelen geven? Duidelijke communicatie over en bepaalde voordelen bij het jaarlijks lidgeld zijn instrumenten waarmee je bestaande of nieuwe leden aan je club kan binden."



"Een aanvullend flexibeler aanbod kan dan weer sporters aantrekken die mogelijks ook al andere sporten beoefenen. Van een goed doordachte prijsstrategie worden uiteindelijk zowel de clubs, als de sporters beter.”

Van een goed doordachte prijsstrategie worden uiteindelijk zowel de clubs als de sporters beter. Philippe Paquay, administrateur-generaal Sport Vlaanderen

Stappenplan