Enquête: Ben jij tevreden over prijs en het aanbod van jouw sportclub (of dat van je kind)?

Hier moet je zijn voor de enquête

Sport Vlaanderen en haar partners zijn benieuwd naar de mening van sporters in Vlaanderen. Vul daarom deze bevraging in en help de Vlaamse sportclubs aan nieuwe inzichten.

Lidgeld ging met 15% omhoog

Aangezien niet elke sporter over dezelfde middelen beschikt of op dezelfde manier gebruikmaakt van het sportaanbod, kan zo’n collectieve verhoging van het lidgeld een reden zijn om af te haken.

Dat blijkt uit de "clubscan" waarmee de Vlaamse Sportfederatie regelmatig een groep Vlaamse sportclubs bevraagt over thema’s en trends in de sportwereld.

Flexibelere formules

Er is dus nood aan alternatieve formules, en die zijn er ook. In andere organisaties - bijvoorbeeld in de cultuursector - komen ze vaker voor, maar in sportclubs zijn ze eerder zeldzaam.

Zo werkt slechts een kwart van de sportclubs met kortingen. Andere formules zoals losse beurten (“pay-per-use”), meerbeurtenkaarten of gespreide betalingen komen nog veel minder aan bod.