Gouden zet van Standard? Na "ongeïnteresseerde" Touré komt "gewaardeerde" T2 Bernd Thijs

Carl Hoefkens begon het seizoen met voetbalvedette Yaya Touré als rechterhand, maar die koos ondertussen al voor een nieuw avontuur in Saudi-Arabië. Vorige maand trok Standard Bernd Thijs aan als vervanger.

Thijs, die eerder al T2 was bij AA Gent en het Saoedische team Al-Raed, kent de club goed, want hij speelde zelf 5 jaar in Luik.

"Ik vind het echt een goede zet", vertelt Peter Vandenbempt in Extra Time. "Het is moeilijk om van buitenaf in te schatten, maar Yaya Touré maakte een wat ongeïnteresseerde indruk. Hij stond tijdens de opwarming maar wat te jongleren aan de zijlijn."

"Met Bernd Thijs heb je nu iemand die gewaardeerd is als assistent door verschillende trainers met naam. Het is een slimme voetballer die de club kent. Daar heb je volgens mij veel aan."

Dat kan Hoefkens alleen maar beamen. Ook de terugkeer van José Jeunechamps als assistent juicht hij toe. "Het is voor mij belangrijk om mensen naast mij te hebben die Standard kennen als club."

"Bernd heeft bij de eerste ploeg gespeeld en José heeft hier ongeveer alles gedaan. Dat is heel belangrijk."

"Ik heb ook graag assistenten die verantwoordelijkheid durven te nemen. Iedereen moet weten op welke golflengte ze zitten."