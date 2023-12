Verdwijnt de kopbalsterke voetballer? "Koppen kan nog, maar vanaf juiste leeftijd en met juiste techniek"

Hoefkens: "Kopbalsterke spelers zullen verdwijnen"

"Wij kopten vroeger op de training wel 20, 30 of 40 keer tegen een bal. Altijd harder en hoger. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Nu leren ze dat aan met plastic of zachte ballen, maar het traject van die ballen is heel anders. Je merkt dat jonge spelers minder goed zijn met hun hoofd dan vroeger", besluit Hoefkens.

"Ik denk dat je in de toekomst meer en meer zult zien dat kopbalsterke spelers gaan verdwijnen", stelt Hoefkens. "Je kunt daar veel minder op trainen en dat is ook terecht."

Filip Joos zag het afgelopen voetbalweekend heel wat kopbalmissers in de Jupiler Pro League. Daar pikte Standard-coach Carl Hoefkens maandagavond gretig op in aan de Extra Time-tafel.

Voetbal Vlaanderen: "Denken na over verbod op koppen vanaf U9"

Voetbal Vlaanderen zoekt naar een balans tussen enerzijds het gezond en veilig sporten en anderzijds het voetbalspel zelf. "Want daarin is koppen natuurlijk een belangrijk onderdeel, dat zelfs prestatiebepalend kan zijn", klinkt het.

"Vandaag is er nog geen verbod op koppen, maar we denken er wel over na om het te verbieden tot en met de U9", vertelt Browaeys aan Sporza. "Iedereen weet dat koppen veel schade kan berokkenen, zeker wanneer er in duel gegaan wordt."

"En sowieso wordt er binnen onze opleidingsvisie gestimuleerd om zoveel mogelijk over de grond te voetballen. Dan kom je ook minder vaak in kopbalsituaties terecht."

"Wij denken dat het vanaf de zogenoemde "gouden leeftijd" wel kan. Dat is tussen 9 en 12 jaar, waarin kinderen het snelst leren. Daarbij is ook de opbouw belangrijk: eerst technisch juist leren koppen, met aangepast materiaal. Geen harde leren bal, maar wel een zachte bal en met het voorhoofd."

Voetbal Vlaanderen wil vooral inzetten op bewustwording. "Het is heel belangrijk dat we binnen de opleiding voldoende aandacht besteden aan op de juiste manier te leren koppen en dat vanaf de juiste leeftijd", zegt Browaeys.

Op de juiste manier leren koppen, blijft wel een belangrijk aspect in de jeugdopleiding, vindt Browaeys. "Het is een belangrijke techniek, dus ook in de opleiding van onze trainers besteden we daar aandacht aan. Zo kunnen kinderen op de juist leeftijd en met aangepast materiaal de juiste techniek leren."

"We kunnen niet controleren of dat dan ook effectief gebeurt tijdens de trainingen, maar dat hopen we wel. In elk geval proberen wij als Voetbal Vlaanderen de juist methodiek mee te geven aan onze trainers en aan onze clubs."

"Of de kopbal ooit zal verdwijnen uit het voetbal? Ik denk dat het wel zal blijven, net omdat het een techniek is die ook juist uitgevoerd kan worden. Koppen verbieden, zou een zeer grote impact hebben op het voetbalspel. Maar het is wel goed dat veel federaties er nu over nadenken om het koppen tot een bepaalde leeftijd te verbieden. Er is veel bewustwording", besluit Browaeys.