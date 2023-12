Andy Baetens na wereldtitel WDF darts: "Met het prijzengeld wil ik een elektrische fiets kopen"

Veel tijd om zijn wereldtitel te vieren, was er niet voor Andy Baetens. Onze landgenoot is vandaag weer afgereisd naar België, morgen is hij opnieuw op post bij een supermarkt in Hofstade waar hij de kost verdient.

"Het was een klein feestje, wat vanaf morgen is het "back to reality" en ga ik weer gewoon werken", vertelt Baetens, die uiteraard wel trots is op zijn status van wereldkampioen.

"Ik denk dat het een verdiende overwinning was. Ik heb het hele jaar hard gewerkt om dit te kunnen bereiken. Het is niet altijd makkelijk om darts te combineren met een gewone job. Soms moet ik me echt uit de zetel sleuren om te trainen, maar ik probeer het wel dagelijks te doen."