Andy Baetens plaatst zich als eerste Belg ooit voor finale van Lakeside WK darts

"Ik sukkelde wat met mijn dubbels in het begin, maar gelukkig kon ik daarna wel mijn ritme vinden", reageerde een opgeluchte Baetens na de finale. "Nilsson is een sterke speler, maar ik ben blij dat ik het kon afmaken."



Morgen wacht met Klaasen of Landman in de finale wel een tegenstander van een ander kaliber. "Maar ik heb veel zelfvertrouwen. Ik voel me redelijk ontspannen."

"Of het me uitmaakt tegen wie ik in de finale uitkom? Nee, eigenlijk niet. Het wordt sowieso afwachten, maar ik voel me goed", aldus Baetens.