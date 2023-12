Matthias Casse, Belgian Cats en Lotte Kopecky maken kans op Vlaams Sportjuweel

De meest vooraanstaande prijs is die van de Beste Topsportprestatie. Judoka Matthias Casse, de Belgische basketbalvrouwen en wielrenster Lotte Kopecky komen daarvoor in aanmerking. De winnaar volgt wielrenner Remco Evenepoel op.



Casse blonk dit jaar uit met goud op de Masters en zilver op het WK, de Belgian Cats werden in juni Europees kampioen basketbal en Lotte Kopecky schitterde zowel op de weg als op de wielerpiste. Kopecky werd onder meer wereldkampioene op de weg, maar veroverde ook WK-pistegoud in de afvalling en puntenkoers.



Naast de prijs voor Beste Topsportprestatie zijn er ook trofeeën voor de Beste Topsportcoach, de Beste Topsportversterker en het Warmste Sportinitiatief. Bij de coaches gaat het tussen Jorik Hendrickx (kunstschaatsen), die zijn zus Loena traint, Rachid Meziane (basketbal), die de Belgian Cats leidt, en Carlos Prendes (kajak), de coach van de Red Torpedoes.



Het DoCoLab van de UGent, dat onderzoekt voert naar dopinggebruik, psycholoog Els Snauwaert en sportjournalist Inge Van Meensel komen in aanmerking voor de prijs van Beste Topsportversterker.



Voor het Warmste Sportinitiatief gaat het tussen de KAA Gent Foundation, FriS en de KV Zuun Academie, beiden uit Sint-Pieters-Leeuw.