KV Kortrijk neemt na 9 matchen al afscheid van Glen De Boeck

"We gaan het proberen recht te trekken. Ik heb ervaring met zulke zaken."

Na vier jaar afwezigheid stapte Glen De Boeck eind september weer vol zelfvertrouwen het trainersvak in. Bij KV Kortrijk, op dat moment voorlaatste in de stand, volgde hij Edward Still op.

In 2017 had De Boeck KV Kortrijk al eens met een indrukwekkende remonte op de rand van Play-off I gebracht, maar een herhaling van dat succes kwam er niet. Ook hij kreeg de trein niet op de rails.

In 9 matchen kon De Boeck alleen uitpakken met een stuntzege tegen Club Brugge. Ook in de Beker van België boekte hij een bescheiden succes na strafschoppen tegen Dender.

De twee overwinningen wogen voor het bestuur niet op tegen de nederlagen tegen Westerlo, Genk, Union en KV Mechelen en de puntendelingen tegen Eupen en RWDM. De uitschakeling in de Beker van België tegen RWDM was de druppel.

KV Kortrijk moet nu voor de 6e keer in iets meer dan 2 jaar op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Na het vertrek van Luka Elsner passeerde Karim Belhocine, Adnan Custovic, Bernd Storck, Edward Still en Glen De Boeck de revue.

Opvallend: de laatste vier coaches zongen het gemiddeld 12 wedstrijden uit in West-Vlaanderen. Wie vrijdag langs de lijn staat voor de cruciale degradatiematch tegen Westerlo, is nog niet duidelijk.