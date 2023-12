Nederlandse voetbalbond meldt schorsing van Marc Overmars aan FIFA: "Zij maken nu eigen afweging"

Een woordvoerster van de KNVB bevestigde het nieuws aan persagentschap ANP. "We zijn als KNVB verplicht deze schorsing aan de FIFA te melden in het kader van internationale richtlijnen. De FIFA maakt daarna een eigen afweging", zo klonk het.

Marc Overmars kreeg de schorsing na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van Ajax. Zo zou hij foto's van zijn geslachtsdeel gestuurd hebben.

De voormalige Nederlandse international (86 caps/17 goals) bood zijn excuses aan voor zijn gedrag. Hij heeft nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de commissie van beroep van het ISR.

Het is nu aan de tuchtcommissie van de FIFA om te bepalen of de nationale schorsing van Overmars wordt omgezet in een wereldwijde. Of de sanctie dan ook van kracht is in ons land, is voer voor juridische discussie (zoals je hier kan lezen).

De vijftigjarige Nederlander kwam in maart 2022, anderhalve maand na zijn vertrek bij Ajax, toe bij Antwerp. Hij heeft er nog een contract tot medio 2026.