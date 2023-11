Schorsing Marc Overmars kan nog staartje krijgen: "Aan FIFA om ze uit te breiden naar België"

Het is aan de FIFA om de schorsing van Overmars uit te breiden naar België of niet.

"Maar", nuanceert professor Hendrickx meteen, "in het reglement wordt ook gezegd dat die uitbreiding geen automatisme is. Het is dus aan de FIFA om te oordelen om die uitbreiding al dan niet toe te passen, uiteraard rekening houdend met de omstandigheden."

Juridische discussies

Eén van die omstandigheden zou kunnen zijn dat de FIFA oordeelt dat Overmars al streng genoeg gestraft is met zijn ontslag bij Ajax en de nu opgelegde schorsing in Nederland. Aan de andere kant heb je natuurlijk de ernst en de aard van de feiten.





De bal ligt in het kamp van de wereldvoetbalbond.

Indien de FIFA beslist de schorsing te beperken tot Nederland, slaken ze in Antwerpen een zucht van opluchting en kan Overmars aanblijven als sportief directeur van de landskampioen.

Als de wereldvoetbalbond beslist om de schorsing uit te breiden, kan het juridisch getouwtrek beginnen.

Enter de Belgische voetbalbond.

De wereldvoetbalbond zal zich namelijk richten tot de KBVB om de schorsing te doen naleven en dat zal volgens professor Hendrickx aanleiding geven tot juridische discussies.

"Het is namelijk niet zo dat iedere medewerker van een voetbalclub - in dit geval een sportief directeur - ook rechtstreeks lid is van de KBVB", aldus professor Hendrickx.

Mocht de FIFA aan de KBVB vragen om Overmars ook te straffen, dan is het dus onduidelijk of dat in de praktijk ook effectief mogelijk is.

Overmars en Antwerp zullen dus nog een tijdje bang moeten afwachten.