Het WK veldrijden vervroegen? UCI dacht er over na: "Maar we hebben dat idee snel laten varen"

De grote vraag: moet het WK veldrijden vroeger in het seizoen vallen? Dan zou de strijd om de regenboogtrui beter passen in de agenda van Pidcock en Van Aert.

Daardoor is Mathieu van der Poel de enige van de Grote Drie die aan de start zal staan van het WK cyclocross.

Ook Tom Pidcock stuurt begin februari zijn kat naar Tabor omdat hij die dag een mountainbikewedstrijd in Spanje in zijn agenda heeft staan. Een belangrijke materiaaltest met het oog op de Olympische Spelen.

BK en WK wisselen van datum?

"Na het WK in Hoogerheide vorig jaar hebben we daar intern over gedebatteerd", zegt UCI-topman Peter Van den Abeele.

"We vroegen ons af of het WK en de nationale kampioenschappen van plaats moesten wisselen op de kalender. Een idee dat we snel hebben laten varen."

Waarom? "Omdat dat een nefaste impact zou hebben op de nationale federaties."

"Bovendien gelden de nationale kampioenschappen nu als waardemeter voor het WK. Als je bijvoorbeeld het BK na het WK op de kalender zet, verliest de nationale titelstrijd aan waarde."

Van den Abeele brengt nog een argument aan tegen het wisselen van de kampioenschappen.



"Renners zouden dan allemaal naar hun land moeten terugkeren voor hun nationaal kampioenschap om daarna weer naar België af te reizen voor de overige klassementscrossen."

"Dat zorgt voor extra kosten bij de buitenlandse renners en dat zijn net diegenen die tijdens het jaar al zoveel kosten maken."