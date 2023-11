De olympische puzzel van Mathieu van der Poel: "Tour verlaten op 1e rustdag lijkt een goede optie"

Mathieu van der Poel moet nog aan zijn cross-seizoen beginnen of er ligt al een nieuwe puzzel op tafel. Hoe kan de wereldkampioen op de weg de Tour verzoenen met zijn olympische ambities in het mountainbiken en in de wegrit?

2024 wordt een tjokvol jaar voor Mathieu van der Poel met het WK veldrijden, de klassiekers, mountainbike-races, (normaal gezien) de Tour, de olympische MTB-race en de olympische wegrit. Veel werk dus aan de tekentafel, waar Van der Poel, zijn team Alpecin-Deceuninck en de Nederlandse bondscoaches de puzzel zo goed mogelijk proberen te leggen. Olympisch goud in het mountainbiken prijkt helemaal bovenaan de bucketlist van Van der Poel. De Nederlander heeft er nog een rekening openstaan na de nachtmerrie uit Tokio, toen hij ten val kwam door een afwezige plank. Maar op papier is Van der Poel zelfs nog niet zeker van een ticket voor het mountainbiken in Parijs. "Met Nederland zijn we al zeker van 1 startplek. Maar het is een misverstand dat dat ticket al is toegekend aan Mathieu", verduidelijkt Gerben de Knegt (MTB-bondscoach van Nederland). "Mathieu moet nog voldoen aan de nationale prestatie-eis van het Nederlands Olympisch Comité: in de top 8 rijden van een Wereldbeker crosscountry."

"Maar als Mathieu daar niet in slaagt, kunnen we daar nog wel een mouw aan passen."

Startrij en UCI-punten

Vaststaat dat Van der Poel na de klassiekers zijn wegfiets al vrij snel zal moeten inruilen voor zijn mountainbike. Want mountainbiken vereist een heel specifieke voorbereiding.

"De 1e Wereldbeker-manche in Brazilië vindt plaats in april. Maar meedoen aan die MTB-race is geen optie voor Mathieu", beseft De Knegt. Want dan heeft Van der Poel nog maar net het kasseistof van zijn gezicht geborsteld. "Het EK in Roemenië (8-12 mei) is wel een optie, Mathieu heeft zin om daar aan de start te staan." "Meedoen aan de Wereldbekermanches in mei en juni is dan weer belangrijk om het competitiegevoel terug te krijgen, ritme op te doen en punten te sprokkelen (met het oog op de startrij in Parijs)."

Of Mathieu veel zal opschieten met de UCI-punten die hij volgend jaar sprokkelt, is nog maar de vraag. Gerben de Knegt (bondscoach van Nederland)

"Al is het maar de vraag of Van der Poel met die UCI-punten veel zal opschieten", voegt De Knegt er meteen aan toe. De startrij in de olympische MTB-race wordt bepaald door de UCI-ranking, waarin Van der Poel 0 punten achter zijn naam heeft staan. De ranking eind mei wordt als maatstaf gebruikt voor de startrij. "Als Mathieu nog 2 Wereldbekers rijdt en enkele andere mountainbikewedstrijden, dan sprokkelt hij misschien 700 UCI-punten. Daarmee zal hij op de laatste startrij blijven staan." Bovendien is de startrij minder belangrijk in Parijs. "Doordat er maar 36 renners aan de start zullen staan, zijn er op de Spelen maar 5 startrijen." Op het WK waren er liefst 13 startrijen, maar kon Van der Poel door een reglementswijziging starten op de 5e in plaats van de 13e startrij. De startlaan van het MTB-event zou ook vrij breed zijn. Ideaal voor Van der Poel om met zijn explosieve benen meteen heel wat plekjes goed te maken.

UCI-ranking crosscountry (mannen) 1. Mathias Flückiger (Zwi) 1.890 punten 2. Nino Schurter (Zwi) 1.812 3. Jordan Sarrou (Fra) 1.664 ... 10. Tom Pidcock (GBr) 1.346 11. Jens Schuermans 1.282 22. Pierre de Froidmont 1.063 30. Samuel Gaze (NZe) 952 ... / Mathieu van der Poel (Ned) 0

De puzzel Tour-Spelen

Luidt nog de vraag: hoelang zal Van der Poel in de Tour blijven? "De Tour uitrijden is niet ideaal met het oog op zijn mountainbike-ambities in Parijs", is De Knegt eerlijk. "De Tour eindigt op zondag 21 juli, 8 dagen later staat het mountainbiken in Parijs al op het programma." "Dat betekent dat Mathieu best al woensdag of donderdag na de Tour afreist naar Parijs zodat hij nog een paar dagen heeft om het MTB-parcours te verkennen." Moet Van der Poel de Tour dan vroeger verlaten om wat meer marge te hebben? "Hij kan bijvoorbeeld net na de gravelrit afstappen, dat is net voor de 1e rustdag. Dan resten er nog 3 weken tot de olympische MTB-race", geeft De Knegt als mogelijke optie.

Mathieu beseft dat hij keuzes zal moeten maken, maar zelf ligt hij er minst wakker van iedereen. Gerben de Knegt (bondscoach van Nederland)

5 dagen na het mountainbiken staat in Parijs de olympische wegrit op het menu. Op papier is die omloop met de kasseiklim naar Montmartre op het lijf van Van der Poel geschreven. "De combinatie moutainbiken en wegrit op de Spelen is haalbaar", zegt De Knegt. "Alleen kan je je de vraag stellen of het mountainbiken de ideale voorbereiding is op de wegrit." "Maar uiteindelijk heeft elke fiets 2 pedalen en Mathieu kan daar bijzonder hard op trappen", onderstreept De Knegt hoe uitzonderlijk sterk Van der Poel is. "Mathieu beseft dat hij keuzes zal moeten maken, maar hij ligt er zelf het minst van iedereen wakker van."

De Tour-Spelen-agenda van Van der Poel (wordt er nog ergens gesnoeid?) 29/06-21/07 Tour de France 29/07 olympisch mountainbike-race 03/08 olympische wegrit

Van der Poel droeg 2 jaar geleden de gele trui.