Mathieu van der Poel en Demi Vollering Wielrenner en Wielrenster van het Jaar

Mathieu van der Poel en Demi Vollering hebben het voorbije jaar hun prijzenkast aardig aangevuld.

Nadat Van der Poel voor de 5e keer in zijn carrière de regenboogtrui in het veld had veroverd, reed hij ook naar de wereldtitel op de weg. Tussendoor won hij de monumenten Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Meer dan voldoende om voor de derde keer in zijn carrière verkozen te worden tot Nederlands Wielrenner van het Jaar.

Bij de vrouwen ging de titel een eerste keer naar Vollering. Zij won topkoersen als Strade Bianche, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Om in de zomer ook de Tour aan haar palmares toe te voegen.

Puck Pieterse, die de Wereldbeker in het mountainbiken naar haar hand zette, werd bekroond als het grootste talent. Jumbo-Visma ging naar huis als beste ploeg.