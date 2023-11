Stopt de Argentijnse bondscoach? "De lat ligt heel hoog, ik moet even nadenken"

Lionel Scaloni heeft alles gewonnen wat er met Argentinië te winnen valt. De voorbije jaren loodste hij Messi en co naar eindwinst op de Copa America én de Wereldbeker.

Vannacht volgde er een historische overwinning in Brazilië (0-1). De kers op de taart voor Scaloni?

"Argentinië heeft een coach nodig die bruist van de energie", sprak hij op de persconferentie. "Ik moet nu even nadenken."

"Dit is geen afscheid of wat dan ook", verduidelijkte Scaloni, "maar de lat ligt momenteel heel hoog. Het is niet eenvoudig om te blijven gaan en te blijven winnen."

Dat is wel wat Argentinië momenteel doet. In de Zuid-Amerikaanse voorronde van het WK in 2026 staat het aan de leiding met 15 op 18.

"De jongens maken het zeer moeilijk. Ik ga het er nog met de spelers en de bondsvoorzitter over hebben."