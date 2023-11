Wout van Aert bevestigt het nu zelf: "In 2024 wordt de Giro mijn hoofddoel"

Wout van Aert vertoefde afgelopen week in Colombia, voor de granfondo van collega Rigoberto Uran. Hij sprak er ook met een journalist van Revista Mundo Ciclistico en die vroeg hem onder meer wat zijn hoofddoel voor komend seizoen wordt.

"Dat wordt vooral de Ronde van Italië", klonk het antwoord van Van Aert, zonder er voor de rest over uit te weiden.



Hij bevestigt zo de geruchten die al een tijdje de ronde deden. De Giro van 2024 is met zijn vele tijdritkilometers immers op het lijf van Van Aert geschreven. Het is wel nog niet duidelijk of hij er ook een klassement wil najagen.



Deelname aan de Giro zou wel betekenen dat Van Aert mogelijk in zijn programma voor het voorjaar moet snoeien én dat hij voor het eerst in 6 jaar niet aan de Tour zal deelnemen. Dat laatste verschaft hem dan weer ademruimte voor een ander hoofddoel: de olympische wegrit in Parijs.